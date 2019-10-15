ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 39, ст.166)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" такі зміни:

1) обрати ЛАРІНА Сергія Миколайовича - народного депутата України, депутатська фракція Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", секретарем Комітету з питань цифрової трансформації;

2) обрати членами комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання таких народних депутатів України:

ГРИБ Вікторію Олександрівну - народного депутата України, позафракційну, членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

ГРИШИНУ Юлію Миколаївну - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

КАЛАУРА Івана Романовича - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;

НОВИНСЬКОГО Вадима Владиславовича - народного депутата України, позафракційного, членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;

ОСТАПЕНКА Анатолія Дмитровича - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

РУДЕНКО Ольгу Сергіївну - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

ШПЕНОВА Дмитра Юрійовича - народного депутата України, позафракційного, членом Комітету з питань правової політики;

ШТЕПУ Сергія Сергійовича - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань цифрової трансформації, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань свободи слова;

ЦИБУ Тетяну Вікторівну - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань свободи слова;

ЯЦЕНКА Антона Володимировича - народного депутата України, позафракційного, членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д.РАЗУМКОВ

м. Київ

10 вересня 2019 року

№ 38-IX