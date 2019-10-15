ПОСТАНОВА Верховної Ради України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 39, ст.166)
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" такі зміни:
1) обрати ЛАРІНА Сергія Миколайовича - народного депутата України, депутатська фракція Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", секретарем Комітету з питань цифрової трансформації;
2) обрати членами комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання таких народних депутатів України:
ГРИБ Вікторію Олександрівну - народного депутата України, позафракційну, членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
ГРИШИНУ Юлію Миколаївну - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань освіти, науки та інновацій;
КАЛАУРА Івана Романовича - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;
НОВИНСЬКОГО Вадима Владиславовича - народного депутата України, позафракційного, членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;
ОСТАПЕНКА Анатолія Дмитровича - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
РУДЕНКО Ольгу Сергіївну - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
ШПЕНОВА Дмитра Юрійовича - народного депутата України, позафракційного, членом Комітету з питань правової політики;
ШТЕПУ Сергія Сергійовича - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань цифрової трансформації, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань свободи слова;
ЦИБУ Тетяну Вікторівну - народного депутата України, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", членом Комітету з питань свободи слова;
ЯЦЕНКА Антона Володимировича - народного депутата України, позафракційного, членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування.
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України Д.РАЗУМКОВ
м. Київ
10 вересня 2019 року
№ 38-IX