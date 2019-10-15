ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Коваленко А.М.

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 38, ст.163)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє:

Припинити достроково повноваження народного депутата України Коваленко Анни Миколаївни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Голова Верховної Ради України Д.РАЗУМКОВ

м. Київ

10 вересня 2019 року

№ 37-IX