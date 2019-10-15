ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) статтю 32 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Переведення прокурорів відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом, що регулює їхній статус";

2) статтю 40 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Особливості звільнення окремих категорій працівників з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, а також особливості застосування до них положень частини другої цієї статті, статей 42, 42-1, частин першої, другої і третьої статті 49-2, статті 74, частини третьої статті 121 цього Кодексу, встановлюються законом, що регулює їхній статус";

3) частину дев’яту статті 252 після слів "дисциплінарної відповідальності та звільнення" доповнити словами і цифрами "а також положення частин другої і третьої статті 49-4 цього Кодексу".

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