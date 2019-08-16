АРМА розпочало нові конкурси на обрання управителів двома ТЕЦ у Львівській області

З метою якісної підготовки теплоелектроцентралей у м. Новояворівськ та м. Новий Розділ до опалювального сезону 2019/2020 Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 8 серпня оголосило нові конкурси на обрання управителів згаданих ТЕЦ.

Всього таких конкурсів чотири, а саме:

Конкурс на обрання управителя з виробництва електричної та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новий Розділ (https://tinyurl.com/NovyiRozdil1);

Конкурс на обрання управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ (https://tinyurl.com/NovyiRozdil2);

Конкурс на обрання управителя з виробництва електричної та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новояворівськ (https://tinyurl.com/novoyavorivsk1);

Конкурс на обрання управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ (https://tinyurl.com/novoyavorivsk2).

Причина оголошення саме чотирьох конкурсів, а не одного, – вимога нового законодавства розмежовувати виробництво та розподіл енергії, а також розрахунок Агентства, що кожною з ТЕЦ можливо управляти окремо. Крім того, аналітика виробничих потужностей теплоелектроцентралей свідчить, що обидві ТЕЦ придатні до рентабельної роботи.

«Проведення чотирьох конкурсів має заохочувати конкуренцію гравців енергетичного ринку, зменшувати їхні майбутні витрати на утримання активів ТЕЦ та знижувати адміністративні ризики різних видів діяльності у сфері енергетики для одного управителя», - зазначив Голова АРМА Антон Янчук.

АРМА впевнене, що управління цими ТЕЦ у нинішньому сезоні може бути історією успіху і заздалегідь запрошує професіоналів на ринку енергетики до співпраці.

Довідкова інформація

Понад рік тому в управління АРМА за ініціативи НАБУ було передано дві теплоелектроцентралі – у містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області.

За цей час обладнання станцій було відновлено, що дозволило пройти опалювальний сезон 2018/2019 років. Строк дії чинного договору управління ПП «Гарант Енерго М» спливає у вересні цього року.

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Відділкомунікацій АРМА

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