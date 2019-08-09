«Глибоке занепокоєння» з власкором Укрінформу в Нью-Йорку Георгієм Тихим, випуск №2

8 серпня виповнилося 11 років з дня вторгнення Росії до Грузії.

Державний департамент США повідомив: окупаційна влада Південної Осетії знову почала «пересувати» лінію зіткнення вглиб грузинської території. Активна фаза агресії завершилася 11 років тому, в Грузії вже змінилася влада, російські туристи відпочивають на грузинських курортах. Але окупація не лише не завершилася, а продовжує «повзти» вглиб Грузії. Українцям варто засвоїти, що Путін розуміє лише мову сили, аби 2025 року, на 11 річницю нападу на Україну, не довелося дізнаватися про чергову «повзучу» окупацію української території.