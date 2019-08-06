Екс-наставник луганської “Зорі” Вернидуб розповів, чим займається після відставки

Екс-наставник луганського футбольного клубу “Зоря” Юрій Вернидуб розповів, як проводить час після звільнення з клубу.

Юрій Вернидуб в інтерв’ю YouTube-каналу “Трендец”, зокрема, зазначив, що займається домом, вчить англійську мову, але тренерська діяльність залишиться з ним до кінця життя.

"Українські тренери не вчать англійську? Я вивчаю, дійсно, навіть викладача найняв. Що роблю? Домом займаюся, дрова привіз, колю зараз, до зими готуюся. Живу, як звичайна людина.

Тренувати? Це наркотик. Тренерська діяльність буде зі мною до кінця життя, тому що нічого іншого я не вмію", – зазначив Вернидуб.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб на початку літа 2019 року залишив посаду головного тренера луганського футбольного клубу “Зоря”, який очолював із 2 травня 2012 року.

Наразі фахівець перебуває без роботи.