На Франківщині підготували свіжий випуск «Промо-календаря ОТГ Прикарпаття»

Івано-Франківський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» продовжує започаткований у липні проєкт «Промо-календар ОТГ Прикарпаття», який спрямований на популяризацію громад та допомогу ОТГ у поширенні інформації про цікаві події, фестивалі та свята.

Серпневий випуск «Промо-календаря ОТГ Прикарпаття» присвячений в основному святам та фестивалям в об’єднаних територіальних громадах Івано-Франківської області. Кілька ОТГ цього місяця відзначають дні утворення громади, а також дні сіл. І, звичайно, всі відзначають День державного прапора та День незалежності України.

«Наш промо-календар ми надсилаємо у медіа та нашим партнерським організаціям, щоб якомога більша кількість людей могла дізнатись про події у громадах. Адже життя не лише концентрується в обласному центрі, багато цікавих і неординарних подій відбувається і за його межами. Та й до традиційних «дат і свят» наші ОТГ підходять креативно», - зазначає радниця з питань комунікації Івано-Франківського ЦРМС Наталія Вінничук.

Так, до Дня незалежності України і Дня державного прапора деякі громади влаштовують велопробіги та флешмоби для молоді, намагаючись залучити більше мешканців і відійти від суто офіційного формату відзначення державних свят. Про усе це можна в деталях дізнатися з нового Промо-календаря.

Фото: openmind.com.ua