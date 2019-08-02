Кількість звернень на урядову «гарячу лінію» з питань залізничного транспорту зменшилась

На урядову «гарячу лінію» з початку поточного року надійшло близько 1500 звернень, які стосувалися компетенції Акціонерного товариства «Українська залізниця», що в 1,4 рази менше, ніж за відповідний період 2018 року.

У будь-якій країні світу транспорт є однією з головних галузей господарства, що здійснює перевезення пасажирів і вантажів. Не випадково транспорт називають «кровоносною системою економіки», адже він є необхідною умовою її функціонування. Перевагами залізничного транспорту є найбільша пристосованість до масових перевезень пасажирів, висока пропускна і провізна спроможність ліній, регулярність перевезень незалежно від кліматичних умов, пори року і часу доби, більш низький рівень заподіяної шкоди навколишньому середовищу тощо.

Проте, на сьогодні транспортна галузь в цілому задовольняє лише основні потреби населення та економіки в перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Так зазначається у Національній транспортній стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів від 30 травня 2018 р. № 430-р.

Аналіз звернень громадян на урядову «гарячу лінію» стосовно якості обслуговування пасажирів на залізничному транспорті свідчить про застарілі проблеми в цій галузі.

Як повідомили Укрінформу в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2019 року на урядову «гарячу лінію» надійшло близько 1500 звернень, які стосувалися компетенції Акціонерного товариства «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця»). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року, їх кількість зменшилася в 1,4 рази.

Громадяни переважно порушували питання якості міжміського та міського транспортного обслуговування. Люди скаржилися на недостатню кількість плацкартних вагонів, запізнення електропоїздів, неналежне опалення вагонів у зимній період та відсутність кондиціювання влітку, з приводу незадовільного санітарного стану електро- та дизель-поїздів.

Заявники також вказували на недоліки у функціонуванні вокзалів, зокрема щодо облаштування територій, залів очікування, санітарних зон, обслуговування в касах, відсутності квитків, отримання інформаційних послуг.

Так, львів’янка, перебуваючи на відпочинку у м. Трускавець, зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що відсутні квитки на потяг № 26 Львів-Одеса. У зв’язку з цим просила сприяти у вирішенні питання: як варіант, шляхом доукомплектування потяга додатковим вагоном.

За результатами розгляду в АТ «Укрзалізниця» повідомили, що на період масових літніх перевезень призначено додаткові поїзди Львів-Одеса з відправленням зі Львова та Одеси. Крім того, поінформували, що АТ «Укрзалізниця» здійснює пасажирські перевезення в умовах критичного дефіциту рухомого складу та забезпечує значний обсяг соціальних перевезень згідно із законодавством України. Усі придатні до експлуатації вагони курсують у складі пасажирських поїздів. Результати аналізу парку пасажирських вагонів свідчать про його значний знос. Порівняно з 2017 роком через старіння рухомого складу в період масових літніх перевезень у 2018 році експлуатаційний парк скоротився на 200 пасажирських вагонів, що дорівнює приблизно 12 пасажирським поїздам, і ця тенденція буде лише поглиблюватися.

Пенсіонерка з м. Київ поскаржилася на неякісне обслуговування пасажирів у приміській електричці в напрямку Київ-Ніжин. Вона зауважила, що у вагонах - тиснява, сидячих місць не вистачає, зважаючи на стан здоров’я та вік, їй важко стояти. Заявниця стверджує, що лише інколи в електропоїзді вісім вагонів, але зазвичай їх шість. Жінка просила сприяння у вирішенні проблеми: вжитті заходів щодо збільшення кількості вагонів хоча б в еклектричці за цим напрямком.

Керівництво регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» повідомило заявницю, що відповідно до статті 10 Закону України «Про залізничний транспорт» придбання електропоїздів та дизель-поїздів для приміського сполучення здійснюється за рахунок коштів залізниць із залученням коштів місцевих бюджетів. Проте, з місцевих бюджетів кошти на ремонт та придбання рухомого складу не виділяються взагалі. За таких умов доводиться вимушено скорочувати кількість вагонів у складах електропоїздів, що призводить до зниження обсягів перевезень і, як наслідок, зменшення надходжень. У разі відшкодування заборгованості, кошти будуть направлені на відновлення рухомого складу.

Киянин висловив обурення тим, що на столичній залізничній станції «Дарниця» черговий по станції вибірково вмикає ескалатор (від касової зали до перону та в напрямку виходу до міста), а під час прибуття електрички – вимикає ескалатор, чим створює незручності людям похилого віку та з візками. Заявник просив допомогти навести лад з роботою ескалатора.

За результатами розгляду звернення керівництво регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» повідомило, що для забезпечення роботи ескалаторів по вокзалу «Дарниця» спеціалізованою організацією, яка надає послуги з технічного обслуговування об'єктів підвищеної небезпеки, проведено поетапне відновлення всіх ескалаторів. Через порушення пасажирами Правил користування ескалаторами (перевезення важких візків, мішків) частина ескалаторів виходить з ладу та потребує ремонту.

З 7 червня 2019 року на вокзалі «Дарниця» відновлено роботу всіх ескалаторів. Черговий персонал по вокзалу «Дарниця» має право вимкнути ескалатор тільки в тому випадку, якщо це загрожує життю та здоров’ю пасажирів.

До речі, на залізниці завжди працювали трудові династії. Всі, хто пов’язав своє професійне життя із залізницею, у переважній більшості віддані своїй справі. Тож на урядову «гарячу лінію» від громадян надходить чимало подяк залізничникам. Наприклад, заявник з м.Луцьк звернувся на урядову «гарячу лінію» щодо застосування заохочення заступнику директора Департаменту внутрішніх пасажирських перевезень на залізниці у м. Київ, який допоміг відшукати та придбати чотири квитки на потяг за напрямками: Новоолексіївка-Луцьк та Луцьк-Новоолексіївка. У відповіді на звернення керівництво АТ «Укрзалізниця» зазначило, що за оперативність у прийнятті рішень працівнику була оголошена подяка.

За період з 26 липня по 1 серпня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 23 тисячі 541 звернення, з них телефоном – 22316, через Інтернет – 1225.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1; Урядова гаряча лінія 1545-2; Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію», у тому числі щодо діяльності органів виконавчої влади.