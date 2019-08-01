Вінницька облрада відкрила всі дані про майно комунальних підприємств

Вінницька обласна рада оприлюднила усі відкриті дані про майно комунальних підприємств області.

Про це йдеться на сайті Вінницької обласної ради.

«​Наразі Вінницька обласна Рада повністю виконала усі пункти постанови Кабінету Міністрів України №835 та Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо публікації інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, на офіційному вебсайті обласної Ради, а також у Єдиному державному вебпорталі відкритих даних Вінницької обласної Ради», - йдеться у повідомленні..

Зокрема, на сайті обласної Ради оприлюднена така інформація: «Реєстр наборів даних у формі систематизованого переліку наборів даних», «Довідник телефонів Вінницької обласної Ради», «Інформація про організаційну структуру обласної Ради», «Реєстр (довідник) підприємств, установ організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», «Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»: рішення обласної Ради та розпорядження голови обласної Ради», «Переліки регуляторних актів із зазначення дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх проведення», «Паспорти бюджетних програм», «Звіти про виконання паспортів бюджетних програм», «Річні плани закупівель», «Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію», «Інформація про систему обліку (реєстр), види інформації, яка зберігається в Вінницькій обласній Раді», «Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування», «Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності»; «Перелік укладених договорів».

Окрім цього, на вебсторінці обласної Ради у вільному доступі знаходиться інформація щодо комунальної власності територіальних громад області. Так, у реєстрі підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області знаходиться 180 об’єктів; у переліку суб’єктів господарювання комунальної власності – 26 об’єктів; 377 об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування на загальну площу 61129,5 кв.м; три об’єкти комунальної власності, які підлягають приватизації; чотири майнових об’єкти (будівлі, приміщення, споруди) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування; п’ять підприємств, установ, організацій у користуванні яких перебувають земельні ділянки та одна незадіяна земельна ділянка серед об’єктів спільної власності територіальних громад Вінницької області.

Координацію та контроль оприлюднення наборів даних виконавчого апарату обласної Ради та комунальних підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад, у формі відкритих даних здійснюють розпорядники інформації – відповідальні особи згідно з розпорядженням голови обласної Ради від 24.05.2019 року №97 «Про затвердження Порядку оприлюднення обласною Радою наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».