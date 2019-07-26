Ангела Меркель знов усіх переграла

За якихось два тижні липня канцлер ФРН Ангела Меркель провернула неймовірну комбінацію.

І все вдалося їй так, яка вона задумала. Дві близькі соратниці Меркель по ХДС — Урсула фон дер Ляєн і Аннегрет Крамп-Карренбауер - отримали нові високі пости. Мутті (як канцлера називають німці) вкотре довела, що саме вона є головним режисером німецької політики. Про те, як Меркель ростить спадкоємиць і хто вони, дивіться у відеоблозі власного кореспондента Укрінформу в Берліні Ольги Танасійчук

Фото Укрінформ і DPA

Автор сюжету - власний кореспондент Укрінформу у Берліні Ольга Танасійчук

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