Конкурс «Молодіжна столиця України – 2020»: розпочали відбір регіональних координаторів

Міністерство молоді та спорту України запрошує представників громадських молодіжних організацій та молодь з усіх регіонів України долучитися до команди національного конкурсу “Молодіжна столиця України” та подати заявку на позицію регіонального координатора.

У рамках підготовки заявок від міст для участі в конкурсі та проведення інформаційної кампанії на регіональному й місцевому рівнях буде обрано по два представники з усіх областей України.

Основним завданням регіональних координаторів є проведення прес-конференції та інформаційних заходів за участі представників органів місцевого самоврядування, громадських молодіжних організацій та активної молоді міста з метою популяризації конкурсу у регіонах України.

Задля якісного проведення інформаційної кампанії конкурсу регіональні координатори отримають роздаткові інформаційні та візуальні матеріали для проведення презентації.

Реєстраційна форма для майбутніх координаторів конкурсу в областях: https://forms.gle/f1GFXbSDfX1QoDn56

Прийом аплікаційних заявок триватиме до 15 серпня (включно).

Інформація про відібраних регіональних координаторів буде оприлюднена до 18 серпня.

Для усіх регіональних координаторів у кінці серпня буде проведено одноденну інформаційну зустріч у Києві.

Довідка

Ініціатори національного конкурсу “Молодіжна столиця України” - Міністерство молоді та спорту України, Національна молодіжна рада України та Український інститут міжнародної політики.

Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та органами місцевого самоврядування, а також сприяння створенню умов для розвитку молоді в містах України.

Більше про конкурс: http://youthcapital.org.ua/pro-konkurs/

Фото: facebook.com/youthcapitalofukraine