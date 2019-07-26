В Україні оголосили конкурс для ОТГ, що прагнуть поліпшити систему надання соцпослуг

I. Інформація про проект

Неурядова організація Stabilization Support Services за підтримки посольства Великої Британії в Україні оголошує конкурс для об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), зацікавлених в участі у загальнонаціональному проекті «Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту».

Проект реалізується відповідно до реформ децентралізації та державного управління, які зараз впроваджуються в Україні. На місцевому рівні проект прагне розбудови потенціалу ОТГ у вирішенні проблем захисту постраждалого від конфлікту населення, включно з внутрішньо переміщеними особами (далі – ВПО), та забезпечення інклюзивних, прозорих та підзвітних процесів управління.

Мета проекту: забезпечити сталий та довгостроковий захист потреб населення, що постраждало внаслідок конфлікту, включаючи повний і недискримінаційний доступ до якісних соціальних послуг, реалізацію прав і свобод людини та інтеграцію ВПО.

Завдання проекту:

підтримка впровадження інтегрованої моделі системи соціального захисту на рівні ОТГ;

налагодження системи надання соціальних та адміністративних послуг в межах ОТГ;

збільшення спроможності працівників ОТГ застосовувати гендерно- та конфліктно-чутливі підходи під час планування своєї діяльності;

налагодження ефективної комунікації між органами ОТГ та центральними органами влади.

II. Основні напрями діяльності в рамках проекту

Громади, які будуть відібрані для участі в проекті, будуть залучені до наступних кроків реалізації проекту:

Участь у тренінгах з вивчення методології проведення оцінки потреб надання соціальних послуг в межах ОТГ. (серпень – вересень 2019 р). Безпосереднє проведення оцінки потреб мешканців/ок громади у соціальних послугах з методичною та менторською підтримкою експертів/ок програми. (жовтень – листопад 2019 р). Розробка та/або оновлення соціальних паспортів ОТГ, на основі результатів оцінки потреб та за експертної підтримки фахівців/чинь програми щодо стандартів захисту прав і свобод людини, консультацій щодо налагодження відносин з місцевими органами влади та локальними партнерами, рекомендацій щодо розробки проектів соціальних паспортів громад. (жовтень – листопад 2019 р). Імплементація рекомендацій, щодо впровадження соціальних послуг у громадах, розроблених експертами/ками програми. (жовтень 2019 – січень 2020 р). Участь у тренінгах щодо застосування конфліктно-чутливого підходу у діяльності та при прийнятті рішень працівниками ОТГ, а також щодо соціальної згуртованості в громадах і потреб населення, що постраждало внаслідок конфлікту. (серпень 2019 р.). Участь в інших заходах в рамках програми.

Загальний графік реалізації проекту має орієнтовний характер та буде визначений пізніше, а строки реалізації деяких заходів можуть бути скориговані.

III. Умови участі у конкурсі

1. Об’єднані територіальні громади, що подаватимуть аплікаційну форму для участі у цьому конкурсі, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

До участі у проекті запрошуються представники/ці офіційно сформованих (в яких пройшли перші вибори), спроможних об’єднаних територіальних громад, які готові діяти на користь та розвиток своєї громади та створювати належні умови для забезпечення соціального добробуту мешканців/ок об’єднаної територіальної громади, доступності соціальної підтримки, у тому числі соціальних послуг, шляхом впровадження інтегрованої системи соціального захисту (відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених Наказом Міністерства соціальної політики від 14 червня 2018 р. № 890 та Методичних рекомендацій, затверджених Наказом Міністерства соціальної політики від 25 лютого 2019 р. №282);

Перевага буде надаватися громадам, що не мають попереднього досвіду участі у проектах, пов’язаних з впровадження системи соціального захисту та розвитку соціальних послуг в ОТГ, та/або які не отримували консультаційну підтримку з розвитку з соціальних послуг у громаді.

Перевага буде надаватися громадам, що не проводили оцінку потреб мешканців ОТГ у соціальних послугах, та не мають розроблених соціальних паспортів громади, або які оновлювали свої соціальні паспорти більше ніж рік назад.

Перевага буде надаватися громадам, у яких проценте співвідношення кількості постраждалого від конфлікту населення, до загальної кількості зареєстрованих мешканців/ок громади складає не менше – 5%

Пропозиції від ОТГ, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

2. Географія проекту:

До участі у конкурсі запрошуються об’єднані територіальні громади з наступних областей:

Вінницька область Волинська область Дніпропетровська область Донецька область Житомирська область Закарпатська область Запорізька область Київська область та м. Київ Луганська область Львівська область Миколаївська область Одеська область Рівненська область Сумська область Тернопільська область Харківська область Херсонська область Черкаська область Чернігівська область

За результатами конкурсу, в кожній області буде обрано по 3 ОТГ (окрім Донецької та Луганської областей).

В Донецькій та Луганській областях буде обрано по 4 ОТГ для участі у проекті.

IV. Як взяти участь у конкурсі

Аплікаційна форма має бути заповнена українською мовою відповідно до вимог конкурсу та надіслана (з додатками) на адресу konkurs@radnyk.org до 11 серпня 2019 року 23:00.

В темі електронного листа має бути вказано – «Конкурс / Назва ОТГ – Аплікаційна форма».

Аплікаційний пакет:

Аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), що містить основні відомості про ОТГ;

Додатки:

соціальний паспорт громади (у разі наявності) ;

Резюме ключових осіб, задіяних у реалізації проекту;

Аплікаційний пакет повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 8 Mb.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проектних пропозицій за цим Конкурсом, будь ласка, надішліть листа за електронною адресою konkurs@radnyk.org із темою повідомлення «Питання щодо конкурсу», але не пізніше ніж 4 серпня 2019 р. до 18:00 години.

Отримані заявки будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Заявки на участь у конкурсі, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

V. Процедура відбору громад

Процес відбору ОТГ буде здійснюватися конкурсною комісією за об’єктивною системою оцінювання, та ґрунтуватиметься на дотриманні принципів прозорості та конкурентності. Критерії відбору застосовуватимуться на рівних засадах для кожної області.

Конкурсна комісія складатиметься з менеджменту програми та її регіональних експертів/ок, які будуть здійснювати незалежну оцінку в ході відбору ОТГ, або звертатися за експертною думкою до місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проекту.

Критерії оцінки:

Відповідність громади критеріям конкурсу;

Обґрунтованість потреби та мотивація громади брати участь в проекті;

Наявність або відсутність попереднього досвіду участі в схожих проектах;

Спроможність громади, та можливість втілення досягнень проекту у довгостроковій перспективі;

Потенціал проектної команди ОТГ, що буде брати участь у проекті, включаючи кількість людей, які залучені до планування і впровадження проекту;

Інклюзивність та конфліктна чутливість у прийнятті рішень в ОТГ;

Наявність постраждалого від конфлікту населення серед мешканців/ок громади;

Інформація про результати конкурсу буде оприлюднена на офіційному сайті та на сторінці програми у соціальній мережі Facebook до 18 серпня 2019 року.

Зверніть увагу!

Конкурсна комісія розгляне та оцінить усі заявки, що надійдуть до встановленого кінцевого терміну.

Результати конкурсу будуть повідомлені електронною поштою.

Остаточне рішення щодо заявки перегляду не підлягає.

Конкурсна комісія залишає за собою право не повідомляти причини відмови в участі у проекті.

Індивідуальні відповіді про результати конкурсу учасникам/цям відбору, заявки яких не були відібрані до участі у проекті, – не надаються і не надсилаються.

Запитання про конкурс приймаються на електронну адресу konkurs@radnyk.org або за телефоном +38 (063) 765-03-78. Контактна особа – Олександр Глагола.

Аплікаційна форма для участі у проекті доступна на сайті.

Фото: decentralization.gov