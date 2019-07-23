Подавайте анкети на найкращого вчителя України до 1 серпня 2019 року.

Номінувати вчителя на здобуття премії може будь-хто: адміністрація школи, колеги, учні – діючі чи колишні, їхні батьки, небайдужі друзі.

Крім цього, вчитель може самостійно оформити заявку на участь y конкурсі до 1 серпня 2019 року на сайті премії http://globalteacherprize.org.ua.

Цього року переможець премії отримає рік безкоштовного навчання, поїздку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 та головний грошовий приз у 250 000 гривень.

Global Teacher Prize — «Нобелівська премія» для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Це одна з найбільших премій у світі за професійні досягнення. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 000 000 доларів.

Національну премію в Україні з 2017 року реалізує громадська спілка «Освіторія». Мета премії Global Teacher Prizе Ukraine, змінити ставлення до професії вчителя, підняти її престиж та виявити якомога більше вчителів-інноваторів, розказати про них усій країні.

Сайт для подачі анкет: https://globalteacherprize.org.ua/

Фото: globalteacherprize.org