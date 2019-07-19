11 кроків до майбутнього з успішними українцями: ALYOSHA
Укрінформ
Міністерство молоді та спорту України стає Міністерством майбутнього і запрошує активну молодь на зустрічі з успішними та цікавими українцями, що розкажуть про навички людини 21-го сторіччя, які необхідно опанувати вже сьогодні.
23 липня о 18:30 год. відбудеться сьома з 11-ти запланованих зустрічей.
Наш гість –українська співачка, композитор та автор пісень ALYOSHA.
Реєстрація триває до 22 липня (включно).
Адреса проведення: вул. Еспланадна, 42, 2-й поверх.
Контактний телефон: (044) 284 30 26.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc89GP8b9T-z2CISvCxb1XRV2a_jW3qAi9gqKrFDRgJgvWFuQ/viewform