11 кроків до майбутнього з успішними українцями: ALYOSHA

11 кроків до майбутнього з успішними українцями: ALYOSHA

Укрінформ

Міністерство молоді та спорту України стає Міністерством майбутнього і запрошує активну молодь на зустрічі з успішними та цікавими українцями, що розкажуть про навички людини 21-го сторіччя, які необхідно опанувати вже сьогодні.

23 липня о 18:30 год. відбудеться сьома з 11-ти запланованих зустрічей.

Наш гість –українська співачка, композитор та автор пісень ALYOSHA.

Реєстрація триває до 22 липня (включно).

Адреса проведення: вул. Еспланадна, 42, 2-й поверх.

Контактний телефон: (044) 284 30 26.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc89GP8b9T-z2CISvCxb1XRV2a_jW3qAi9gqKrFDRgJgvWFuQ/viewform

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