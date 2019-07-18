Медіа можуть називати партії та прізвища кандидатів у день виборів, якщо це не агітація – юрист ІМІ

Засоби масової інформації можуть у день голосування, 21 липня, згадувати назви партій-суб’єктів виборчого процесу або прізвища кандидатів у депутати, якщо інформація не підштовхує виборця віддати свій голос за такого суб’єкта або навпаки, не голосувати за нього (тобто, матеріал не може трактуватися як агітація за чи проти кандидата).

Про це зазначив юрист ІМІ Алі Сафаров у відповідь на звернення журналістів на гарячу лінію ІМІ щодо згадувань партій-суб’єктів виборчого процесу або прізвищ кандидатів у депутати у день голосування.

Юрист нагадав, що відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України “Про вибори народних депутатів України” засоби масової інформації зобов’язані об’єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів.

За його словами, частина друга статті 65 Закону України “Про вибори народних депутатів України” передбачає, що засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів з власної ініціативи щодо фактів та подій, пов’язаних з виборчим процесом. При цьому частина перша статті 68 Закону України “Про вибори народних депутатів України” визначає, що передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – суб’єкта виборчого процесу.

“Таким чином саме по собі згадування назви партії-суб’єкта виборчого процесу або прізвище кандидата у депутати, якщо воно не супроводжується інформацією, яка впливає на виборця і підштовхує його віддати свій голос за такого суб’єкта або навпаки, не голосувати за нього, а спрямоване саме на висвітлення інформації про факти і події, пов’язані з виборчим процесом – не є передвиборною агітацією в розумінні положень Закону України “Про вибори народних депутатів України”, – зауважив він.

Проте Алі Сафаров радить ЗМІ дотримуватись наступних правил, щоб убезпечитись від порушень вимог законодавства:

Первісним є висвітлення події (факту), при чому така подія (факт), пов’язана з виборчим процесом, повинна мати певну суспільну значущість (наприклад факти порушення вимог законодавства тощо);

Згадування прізвища кандидата чи назви партії має бути обумовлено висвітленням інформації про факт чи подію. Якщо засіб масової інформації може висвітлити інформацію про факт чи подію без згадування суб’єкта виборчого процесу – варто уникати такого згадування.

Крім того, юрист наголосив, що поширюючи інформацію про факти і події під час виборчого процесу, зокрема в день голосування, необхідно дотримуватись положень частини другої статті 66 Закону України “Про вибори народних депутатів України”:

“2. Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов’язані із виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, об’єктивності інформації та її неупередженого подання.

Інформаційні агентства, засоби масової інформації, що поширюють інформацію про події, пов’язані із виборами, не можуть допускати замовчування суспільно необхідної інформації, що стосується цих подій, якщо вона була їм відома на момент поширення інформації. Інформаційні агентства, засоби масової інформації зобов’язані поширювати інформацію про вибори відповідно до фактів, не допускаючи перекручування інформації. Засоби масової інформації та інформаційні агентства повинні намагатися отримувати інформацію про події, пов’язані з виборами, з двох і більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам”.

Нагадаємо, Інститут масової інформації продовжує надавати правові консультації з приводу виборчого процесу, а також інших, не пов’язаних з виборами, питань діяльності засобів масової інформації і журналістів.

Для отримання консультації телефонуйте за номером гарячої лінії ІМІ – (050) 447-70-63 і пишіть на info@imi.org.ua.