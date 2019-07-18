На Вінниччині запрацювала перша в області новозбудована амбулаторія

На Вінниччині запрацювала перша в області новозбудована амбулаторія

Укрінформ

Медичні послуги у новій сучасній лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини віднині отримуватимуть жителі Жданівської об’єднаної територіальної громади, що у Хмільницькому районі.

Сьогодні, 17 липня, там розпочала роботу новозбудована амбулаторія загальної практики сімейної медицини Жданівського центру первинної медико- санітарної допомоги. Медичний заклад обслуговуватиме пацієнтів із сіл Війтівці (1904 чол.), Качанівка ( 1213 чол.), Семки (526 чол.), Дібрівка ( 592 чол.), Ольгине (65 чол.). Відкриття амбулаторії відбулося в рамках реформи сільської медицини.

Після урочистого перерізання стрічки, голова облдержадміністрації Валерій Коровій оглянув приміщення, зведене за типовим проектом, та поспілкувався із медичним персоналом.

Відтепер в сучасній будівлі є реєстратура, два кабінети сімейного лікаря, маніпуляційний та оглядовий кабінети, процедурна, стерилізаційна, кімната для персоналу, зала очікувань, кабінети щеплень і здорової дитини, підсобні та туалетні кімнати.

У приміщенні передбачене і житло для лікаря, зокрема, двокімнатна квартира. Заклад забезпечено необхідним медичним обладнанням та інвентарем, мережею інтернет-зв’язку. Проведено благоустрій території.

Як зазначив в ході огляду приміщень медзакладу голова облдержадміністрації Валерій Коровій, амбулаторія оснащена усім необхідним медичним обладнанням для постановки точного діагнозу та надання первинної меддопомоги.

 «Медична реформа, що стартувала в Україні кілька років тому, є саме тим починанням, котре треба примножувати і розвивати. Маємо тверде переконання, що цьогоріч всі заплановані в області амбулаторії будуть збудовані, аби мешканці населених пунктів області мали змогу одержувати медичні послуги європейського зразка у комфортних умовах. Нова амбулаторія в Війтівцях - гарний приклад злагодженої співпраці керівництва району та ОТГ, адже життя і здоров'я людини – найважливіший скарб»  наголосив Валерій Коровій.

У свою чергу, голова Жданівської ОТГ Станіслава Ядвіжина повідомила, що в амбулаторії одержуватимуть сучасні медичні послуги майже 4 тисячі жителів громади. У комфортних умовах працюватимуть два сімейних лікаря та 13 штатних працівників медперсоналу. Відтак, мешканці громади мають гарну можливість отримувати якісні медичні послуги у новому сучасному приміщенні.

Як зауважив голова Хмільницької РДА Євгеній Буткевич, нова амбулаторія стане без перебільшення окрасою і громади, і району в цілому.

Будівництво амбулаторії в селі Війтівці минулоріч увійшло до затвердженого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України переліку об’єктів, які отримують фінансування за кошти субвенції державного бюджету на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості.

Амбулаторія в с. Війтівці Жданівської ОТГ – перша в області, збудована за кошти державної субвенції при співфінансуванні бюджету Жданівської ОТГ. Вартість будівництва склала майже 10 мільйонів гривень. Замовником виступив департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації. 

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