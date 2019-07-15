Інтернет-магазин Fornit — товари для вашого бізнесу!

Інтернет-магазин Fornit реалізує якісне обладнання для торгівлі від провідних виробників. Продукція сертифікована, має ліцензію та гарантії. Крім продажу спеціалізованих пристроїв, також надаються послуги друку. Продукція, представлена на сайті, проходить ретельний відбір, тестується перш, ніж надійти в продаж.

Кілька причин вибрати інтернет-магазин Fornit

Налагоджений процес — запорука успіху. Усунути помилки, мінімізувати людський фактор, підвищити продуктивність і збільшити прибуток допоможе спеціальне оснащення. У магазині можна замовити електроніку для рахунку і етикетування, термоетикетки, прилади для сканування касових чеків, і т.ін.

У каталозі представлені:

детектори та лічильники;

сканери: для штрих-коду і збору даних;

пістолети для етикеток: голчасті, аплікатори, етикет-машинки;

касові стрічки, ріббони, термоетикетки та ін.;

все для упаковки: скотч звичайний і з логотипом, коробки, плівки та ін.

Компанія орієнтована на клієнта, пропонує тільки випробувані технології. Піклується про замовників і намагається підтримувати довгострокове партнерство, а це значить, що вам завжди запропонують дійсно якісну техніку, яка оптимально відповідатиме потребам торговельної точки.

Як зробити замовлення в інтернет-магазині Fornit

Оформити покупку можна на сайті. Для цього треба зайти в каталог і зробіть вибір (для більшої зручності скористайтеся пошуковим фільтром). Купити термоетикетки можна в телефонному режимі. Для цього потрібно зателефонувати безпосередньо за вказаними на сторінці телефонними номерами. Менеджер буде радий надати допомогу, він відповість на будь-які питання, підкаже, що краще взяти в вашому випадку і як оформити замовлення.

Інтернет-магазин Fornit робить доставку в усі міста України. Оплатити можна зручним способом: готівкою при отриманні, безготівковим розрахунком і т.ін. Ціни на термоетикетки та інші товари досить демократичні.

Головні переваги Форніт

Пристрої для торговельної сфери — не просто прилади. У першу чергу, це довгострокові інвестиції, які гарантовано окупляться в майбутньому.

Переваги Fornit: