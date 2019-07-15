Перший проміжний звіт міжнародної місії ENEMO зі спостереження за виборами в період з 7 червня по 8 липня 2019 року

Київ, 14 липня 2019 р. - ENEMO вважає, що існуюча нормативно-правова база забезпечує основні передумови для проведення конкурентнихних і демократичних дострокових парламентських виборів. Однак стислі терміни та значні невизначеності, пов'язані з реєстрацією кандидатів і короткими термінами проведення передвиборчої агітації, створили складні умови. Не зважаючи на те, що вибори є конкурентними в цілому, відсутність вичерпних правил проведення кампаній може дозволити кандидатам уникати принципів справедливої агітації та прозорості.

Такі висновки було зроблено в Першому проміжному звіті за період з 7 червня по 8 липня 2019 року, опублікованому Міжнародною місією ENEMO зі спостереження за позачерговими виборами народних депутатів України.

«Через відсутність комплексної правової бази та наявність правових прогалин у законодавстві про парламентські вибори, ЦВК ухвалила низку резолюцій для вирішення проблем, недостатньо розкритих у існуючих законах. Це, однак, призвело до кількох судових позовів, що ставлять виклики перед цілісностю виборчого процесу », - йдеться у звіті.

Загалом, ЦВК зареєструвала 22 політичні партії в загальнонаціональному пропорційному виборчому окрузі.

«ENEMO зауважила, що процедури належного оформлення реєстраційних документів, а також підстави для відхилення заяв часом були неясними. Судові справи і судові процеси, пов'язані з реєстрацією кандидатів і партій, викликали значну невизначеність і плутанину в організації виборів », - цитується у звіті.

ENEMO відзначає значну кількість зареєстрованих кандидатів і організацій-“клонів” (тобто кандидатів і організацій, які носять таке ж ім'я, що й інші). ENEMO оцінює це явище як ризик, який потенційно може заплутати виборців та вплинути на їхню волю.

Крім того, ENEMO зазначає, що жінки добре представлені в ОВК (59% членів - жінки) і що всі ОВК були створені з повним членством, що становить 3582 членів (18 членів на ОВК).

«Через велику кількість замін в складах членів ОВК з боку суб'єктів виборчого процесу, деякі члени ОВК не відвідували тренінги. У законі не існує положень, які б обмежували кількість разів для виборчих суб'єктів замінювати членів ОВК (до дня виборів), і немає жодних умов щодо рівня досвіду для висунутого члена ОВК. Станом на 8 липня, більше третини (понад 35%) членів ОВК вже були замінені хоча б один раз », - йдеться у звіті.

Хоча недостатня кількість подань кандидатів та партій своїх представників до виборчих комісій розглядалася як виклик, ДВК були сформовані вчасно та без значних перешкод.

«Лише трохи більше половини партій у загальнонаціональному окрузі поважали зобов'язання включити 30% жінок-кандидатів (13 з 22 партій) у свої списки. Загалом, приблизно 22,5% кандидатів на виборах є жінками », - йдеться у звіті.

Загальне середовище виборчої кампанії є конкурентним, і для виборців доступні різноманітні альтернативи, включаючи низку нещодавно створених партій. Проте спостерігалися випадки: розповсюдження агітаційних матеріалів, що містять заклики до ненависті; насильства над кандидатами та учасниками кампанії; пошкодження агітаційних матеріалів.

«Значна кількість нелегальних агітаційних матеріалів (неправильно маркованих, часто з відсютньою інформацією про джерела фінансування та / або організацію, відповідальну за публікацію тощо) спостерігалася в більшості областей», - цитується у звіті.

Крім того, у доповіді зазначається: «Про випадки підкупу виборців в обмін на винагороду (пряма купівля голосів) або товари та послуги (непряма купівля голосів) було повідомлено спостерігачами з більшості регіонів. Відсутність фінансової прозорості та порушення фінансових правил передвиборчої агітації можуть продовжувати впливати на сприйняття виборцями процесу, особливо в тому, що стосується рівня довіри до виборів ».

ENEMO зазначає, що, враховуючи загальне медіа-середовище, яке знаходиться під сильним впливом і формується інтересами власників ЗМІ, роль і значення суспільних мовників є життєво важливими для доступу громадян до всебічної, об'єктивної та неупередженої інформації про вибори та їх учасників, а тому їх незалежність має бути підтримана.

«Учасникам виборчого процесу надається безкоштовний ефірний час і місце у друкованих публічних національних і регіональних ЗМІ. ЦВК, як орган, відповідальний за розподілення безкоштовного ефірного часу, у визначений термін ухвалила резолюцію», - йдеться у звіті.

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