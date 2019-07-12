Чемпіони України стануть обличчям «Моршинська Спорт - Перше правило тренувань»

«Моршинська» продовжує підтримувати та популяризувати спорт в Україні, надихає українців вести здоровий спосіб життя та підтримувати гідробаланс свого організму. Тому у 2019 році обличчям кампанії «Моршинська Спорт - ПЕРШЕ ПРАВИЛО ТРЕНУВАНЬ»* стануть спортсмени–чемпіони, які прославили нашу країну та вже досягли видатних результатів на світовому рівні.

Обличчям 2 етапу кампанії стали:

Станіслав Горуна, чемпіон Всесвітніх ігор з карате;

Дарина Білодід, чемпіонка світу з дзюдо;

Михайло Романчук, чемпіон світу з плавання.

У липні 2019 року, «Моршинська» подарувала Михайлу власну зірку на «Площі зірок» ТЦ «Гулівер».

«Ми хочемо стати ще однією сходинкою для популяризації спорту в Україні. Створити таку собі «гільдію» талановитих українських спортсменів. Адже ці люди підтримують цінності бренда - вести здоровий спосіб життя і займатися спортом, розвивати своє тіло і на своєму прикладі показують важливість регулярного пиття води та підтримки гідробалансу організму для його самовідновлення!» - прокоментувала Наталія Ревіка, директор з маркетингу IDS Borjomi Ukraine.

Лімітована серія з новими героями - спортсменами на етикетці вже на полицях магазинів.

У 2018 році природна вода «Моршинська» запустила кампанію «Моршинська Спорт - ПЕРШЕ ПРАВИЛО ТРЕНУВАНЬ», в рамках якої молоді спортсмени світового рівня змогли стати прикладом, надихнути українців вести активний спосіб життя і тримати себе в формі. І робити це правильно – з підтримкою гідробалансу під час тренувань. Адже при фізичних навантаженнях ніщо так не виснажує організм, як втрата води. І ніщо так просто не компенсує цю втрату – як легкий мінеральний склад природної води з моршинських джерел.

Більше інформації Ви зможете знайти на сайті: https://www.morshynska.ua/sport/#5

Фото: ТМ «Моршинська»