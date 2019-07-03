Національно-експертний альянс став інформаційною платформою для трансформації будівництва за міжнародними стандартами

«Ми відкриті для всіх, від 18 і до …. Років. Для тих, хто хоче вивести будівництво в Україні на рівень світових стандартів і підняти престиж праці будівельника», - заявив Віктор Лещинський, голова НЕБАУ. Сьогодні про провідної громадсько-професійної спілки приєдналось ще півтора десятка організацій. Всі вони мають першокласних експертів та практиків, обслуговують будівництво та суміжні галузі. «Процес «перезавантаження» в країні вимагає швидких та якісних рішень,»- вважає Василь Андрєєв, голова професійної спілки працівників будівництва, промисловості та будматеріалів. Він переконаний, що альянс – саме те об'єднання, де професіонали зможуть змінити і соціально-побутові умови робітників на будмайданчиках, що підвищить якість та безпеку робіт. Іван Перегінець, виконавчий директор НЕБАУ, заявив, що проекти реновації застарілого житлового фонду альянс буде реалізовувати (а це 280 тисяч багатоквартрних будинків, та 6 млн приватних осель).

Водночас, у альянсі працюють і ті, хто фахово займається зеленим будівництвом та збереженням історичної спадщини. Ольга Рутковська, членкиня ІКОМОС, заявила, що в Україні з 2015-го року припинено набір та спеціальність номер 195 «реставратор», тож нині на 170 тисяч культурних нерухомих пам»яток припадає лише зо три десятка професійних реставраторів. Для НЕБАУ – це виклик – збереження історичних осередків українських міст від руйнації та хижацької хаотичної забудови.

Віктор Лещинський, голова НЕБАУ пообіцяв, що вже незабаром запрацює інформаційна платформа, де провідні експерти даватимуть відповіді на запитання в режимі онлайн 24/7.