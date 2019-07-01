У Вінницькій міськраді створюють відділ з контролю за паркуванням авто

У департаменті енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради створюється новий відділ, працівники якого слідкуватимуть за дотриманням правил зупинки, стоянки та паркування автомобілів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (ВМОТГ). Це рішення сьогодні схвалили депутати міської ради під час засідання сесії. Очікується, що посилення контролю за дотриманням правил паркування автівок підвищить дисциплінованість водіїв та дозволить ефективно впорядкувати це питання.

Працівники нового відділу постійно моніторитимуть ситуацію щодо дотримання правил зупинки, стоянки та паркування автомобілів, якщо вони бачитимуть правопорушення, складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення. Вони працюватимуть у межах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Також серед функцій нового відділу – розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою і третьою статті 122 (у частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксоване у режимі фотозйомки (відеозапису), частинами першою і другою статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.