Вінницька облрада схвалили звіт голови ОДА Валерія Коровія про здійснення делегованих повноважень у 2018 році.

Сьогодні, 26 червня, відбулась чергова 38 сесія обласної Ради 7 скликання, на порядок денний якої першим винесено питання звіту голови обласної державної адміністрації Валерія Коровія про здійснення делегованих обласною Радою повноважень.

На початку роботи, депутати підтримали пропозицію не заслуховувати звіт голови ОДА в повному обсязі, а одразу перейти до обговорення в форматі питання-відповідь.

Найбільше обранців цікавили питання стану доріг в області, зокрема у Крижопільському районі, коли розпочнуться ремонтні роботи та можливість капітального ремонту окремих ділянок доріг міжнародного та державного значення.

Крім того не оминули увагою і питання екології та якості води для населення. Так, обговорено питання роботи комунального підприємства «Вінницьяоблводоканал» та заходи, які було здійснено та які заплановано на майбутнє з метою покращення якості води та водопостачання для населення.

Цікавились депутати і станом справ щодо утилізації безхазяйних пестицидів та належного поводження з отрутохімікатами у Джуринському отрутомогильнику, адже дані речовини негативно впливають на навколишнє середовище, отруюють грунт та воду, з якою в подальшому потрапляють у водойми та колодязі людей.

Відповідаючи на це питання Валерій Коровій наголосив, що робота із вирішення проблем з пестицидами та отрутохімікатами, які неналежно зберігаються, ведеться, про всі місця їх розташування відомо, а також спільно із Міністерством екології розроблено план дій, який дозволить вирішити цю проблему.

Також голова облдержадміністрації пояснив ситуацію, яка склалась на даний момент щодо пестицидів, що потрапили в р. Рось на околиці с. Збаржівка, Погребищенського району, зокрема, зазначив: «Нами були вжиті запобіжні заходи: одразу попереджені колеги в Київській та Черкаській областях, розпочата утилізація ємностей із засобами захисту рослин. Частина з них була пошкоджена внаслідок підпалу та спричинила виливання у водойму більш як 700 л отрутохімікатів. Силами підрозділів ДСНС у Вінницькій області було локалізовано місце кримінального правопорушення. Наразі постійно беруться на аналіз зразки води з річки та з місцевих криниць, де встановлено значне перевищення норм вмісту нітратів. Організовано підвіз питної води населенню та очистку криниць у прилеглих населених пунктах. На сьогоднішній день екологічною інспекцією проводяться уточнюючі аналізи, які показують,що в річці Рось загрозливого вмісту нітратів немає».

За підсумками обговорення депутатами схвалено звіт голови ОДА Валерія Коровія щодо здійснення повноважень у 2018 році. В свою чергу очільник облдержадміністрації подякував обранцям за роботу та розуміння.