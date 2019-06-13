На Вінниччині представникам Світового банку показали, як за кошти фундації будується кардіоцентр

Регіональний кардіоцентр, який будується у Вінниці в межах інвестиційного субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», стане найкращим проектом, який реалізовує Світовий банк в Україні.

На цьому наголосив голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій під час офіційної зустрічі з представниками Світового банку щодо реалізації в області субпроєкту, що має на меті покращення медичної допомоги хворим зі серцево-судинною патологією.

На зустрічі були присутні Соня Панаян - старший фахівець, координатор комунікаційної роботи Світового банку в регіоні Центральної Азії та Східної Європи (Вашінгтон, США); Дмитро Деркач-старший фахівець з питань комунікацій Світового банку в Україні (м.Київ); Лариса Халецька – асистент команди (Світовий банк в Україні, м. Київ).

Представників Світового банку зустрічали керівники області та м. Вінниці: голова ОДА Валерій Коровій та його заступник Ігор Івасюк, заступник Вінницького міського голови Галина Якубович, керівники обласного та міського профільних департаментів.

У вступному слові Валерій Коровій зазначив, що інвестиційний субпроект під назвою «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» виконується у Вінницькій області з 2015 року.

Субпроєкт затверджений Світовим Банком і спрямований на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань, а також підвищення ефективності їх систем надання медичної допомоги, в тому числі із заходами, зосередженими на удосконаленні первинної медико-санітарної допомоги, боротьбі із серцево-судинними захворюваннями на рівнях первинної, вторинної та екстреної допомоги.

«Цей проєкт є дуже важливим для нас і ми приділяємо значну увагу його реалізації, - підкреслив Валерій Коровій. - Активно ведеться будівництво кардіоцентру, здійснюється закупівля обладнання. Сподіваюсь,що у вересні 2020 року ми введемо об’єкт в експлуатацію. Наразі проводимо досить серйозну підготовку спеціалістів, які працюватимуть в кардіоцентрі, оскільки це важлива складова усієї системи, передбаченої проєктом. 90% фахівців уже пройшли підготовку за кошти Світового банку. В області створено ефективну систему екстреної медичної допомоги. Окрім роботи над нашим спільним проєктом, в рамках експерименту, Вінницькій області цьогоріч виділено з держбюджету 202 млн. грн. для придбання автомобілів швидкої допомоги,тож ми суттєво покращимо наші показники і в даному напрямку. Ми системно рухаємось вперед, тож дякуємо Світовому банку за підтримку і плідну співпрацю»,- підсумував очільник області.

У свою чергу, координатор комунікаційної роботи Світового банку в регіоні Центральної Азії та Східної Європи Соня Панаян подякувала організаторам за можливість такої зустрічі та окреслила мету свого візиту : «Я маю на меті подивитись як працює проект, що вже зроблено, а також провести ряд зустрічей, щоб зрозуміти вплив даного проекту на життя людей, яку вигоду вони від цього отримають. Допомога Світового банку галузі охорони здоров’я України є досить масштабною, а проект, що реалізується у Вінницькій області є дійсно успішним. Я підсумую у Вашингтоні побачене тут, обов’язково підготую детальний звіт, з яким ви також зможете ознайомитись»,- зазначила Соня Панаян.

Валерій Коровій підкреслив, що будівництво в області найсучаснішого кардіоцентру задля покращення медичної допомоги хворим зі серцево-судинною патологією якнайкраще вписується в загальну концепцію реформування медичної галузі.

«Коли у 2015 році ми починали проект, то ще не знали в якому напрямку підуть реформи в медицині. Зараз є очевидним, що цей проект має значний позитивний ефект: ми почали реформу зі створення системи первинної медичної допомоги, протягом минулого року та цьогоріч маємо дуже відчутні зміни в інституті створення сімейної медицини. Лікарі й медсестри отримують заробітну плану у 3-4 рази вищу, ніж раніше. Система фінансування кардинально інша: створено Національну службу здоров’я України, запрацювали нові інструменти у наданні послуг населенню, і паралельно ми реформуємо і модернізуємо систему надання екстреної медичної допомоги. Тобто, обладнання, яке ми отримуємо в рамках проекту Світового банку, працює на екстренку, сімейну медицину, вторинний рівень. Уся система розгортається в абсолютно позитивному напрямі»,- підкреслив Валерій Коровій.

Нагадаємо: в рамках субпроекту зі Світовим банком у Вінниці триває будівництво нового корпусу кардіоцентру. Регіональний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології буде розрахований на 138 ліжок та 6ліжок – реанімаційні. Будівля міститиме двоповерховий адміністративно-поліклінічний корпус та семиповерховий лікувальний корпус. Кваліфіковану допомогу в сучасних умовах тут зможуть отримувати не лише мешканці Вінницької області, а й всієї України.

У межах субпроекту до кінця червня 2020 року у Вінниці буде споруджено новий кардіоцентр, який до кінця вересня 2020 планують повністю обладнати та ввести в дію. Також протягом двох років впроваджуватиметься комплексна інформаційна кампанія, що вироблятиме нову модель суспільної поведінки, спрямовану на бережливе ставлення до здоров’я та профілактику серцево-судинних захворювань.

Відповідно є два замовники реалізації регіонального субпроекту — Вінницька обласна державна адміністрація та Вінницька міська рада.

У межах субпроєкту дляя первинних закладів медичної допомоги придбано ЕКГ-телеметричні прилади, електрокардіографи з функцією передачі даних, а також закуплено холестерометри з витратними матеріалами для вимірювання в населення загального рівня холестерину, а для вторинних закладів медичної допомоги та для окремих закладів області закуплено велоергометри, які дозволяють визначати стан серцево-судинної системи. Для телеметричного підрозділу екстреної медичної допомоги придбано дві приймальні станції, які приймають сигнали від телеметричних пристроїв; для діючого кардіоцентру за кошти Світового банку придбано діагностичне, операційне та лабораторне обладнання.

У межах співфінансування з обласного та міського бюджетів укомплектовано амбулаторії загальної практики діагностичним обладнанням – 137 000 $.

Також були укомплектовані виїзні бригади швидкої медичної допомоги засобами передачі даних на 520 000 грн.

Регулярно закуповуються витратні матеріали для діючого кардіоцентру з обласної програми фінансування на 4 млн. грн. щороку, починаючи з 2016 р.

Від початку проекту щорічно спільно з Вінницьким національним медичним університетом ім. Пирогова проводяться навчання молодших спеціалістів з медичною освітою. Фахівці, які пройшли навчання, володіють точною інформацією про новітні методи і протоколи з діагностики та лікування гострого коронарного синдрому. Всього навчання пройшли — 835 осіб.

У ході робочої поїздки до Вінницької області старший фахівець, координатор комунікаційної роботи Світового банку в регіоні Центральної Азії та Східної Європи Соня Панаян відвідала КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології», де ознайомилась із роботою закладу, адже субпроєкт спрямований на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань, а також підвищення ефективності їх систем надання медичної допомоги.