Росія засекречуватиме компанії, що працюють в окупованому Криму

Росія засекречуватиме компанії, що працюють в окупованому Криму

Укрінформ
В уряді Російської Федерації прийнято постанову про засекречення в єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО) даних про компанії, що працюють в окупованому Криму.

Постанова "Про визначення випадків, в яких доступ до даних, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб (документів, що містять інформацію) про юридичну особу може бути обмежений" розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації за підписом російського прем'єра Медведєва.

"Доступ до даних , що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (документів, що містять інформацію), зазначеному в підпункті "н" пункту 1 статті 5 федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців", може бути обмежений у разі, якщо такі відомості містять інформацію про філії і (або) представництва юрособи, розташованих на території Криму і (або) на території Севастополя", - йдеться у постанові.

Читайте також: У Криму продовжать "судити" затриманих напередодні "терористів"

Згідно з ухваленим рішенням, доступ до інформації в ЄДРЮО про співвласників, керівників, ліцензії юрособи може бути закритий у трьох випадках: якщо відносно компаній діють іноземні санкції, якщо компанії уповноважених банків працюють для держоборонзамовлення, якщо компанії знаходяться, працюють або зареєстровані на території анексованого Криму та Севастополя.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-