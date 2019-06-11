Росія засекречуватиме компанії, що працюють в окупованому Криму

В уряді Російської Федерації прийнято постанову про засекречення в єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО) даних про компанії, що працюють в окупованому Криму.

Постанова "Про визначення випадків, в яких доступ до даних, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб (документів, що містять інформацію) про юридичну особу може бути обмежений" розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації за підписом російського прем'єра Медведєва.

"Доступ до даних , що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (документів, що містять інформацію), зазначеному в підпункті "н" пункту 1 статті 5 федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців", може бути обмежений у разі, якщо такі відомості містять інформацію про філії і (або) представництва юрособи, розташованих на території Криму і (або) на території Севастополя", - йдеться у постанові.

Згідно з ухваленим рішенням, доступ до інформації в ЄДРЮО про співвласників, керівників, ліцензії юрособи може бути закритий у трьох випадках: якщо відносно компаній діють іноземні санкції, якщо компанії уповноважених банків працюють для держоборонзамовлення, якщо компанії знаходяться, працюють або зареєстровані на території анексованого Криму та Севастополя.