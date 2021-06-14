У Києві відкрили виставку до 130-річчя Євгена Коновальця

У Національному музеї історії України відкрилась виставка «Щиро Ваш. Євген Коновалець» присвячена 130-й річниці від дня народження політичного діяча.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виставка присвячена 130-річчю життя та народження Євгена Коновпльця. І ми постаралися зробити так, щоб це вийшло щось оригінальне, щось несподіване. Ми зробили так, щоб тут не було жодної копії, це є оригінальні речі, половина з них ніколи не була оприлюднена чи показана, тому якраз це і є цінним і важливим», - сказав куратор виставки Олександр Кучерук.

На виставці представлені матеріали з фондових колекцій музею та Фундації імені Олега Ольжича: документи та особисті речі Євгена Коновальця (зокрема, рукописи його творів, речі із родинного архіву діяча, листи матері до Євгена Коновальця, паспорт, виданий йому незалежною Литвою).

Також на виставці експонуватимуться артефакти, пов’язані зі здійсненим спецгрупою НКВД терористичним актом, жертвою якого став Коновалець. Це, зокрема, адресована йому телеграма терориста Судоплатова, який діяв під псевдо Валюх, годинник, який був на руці лідера ОУН у день його загибелі, ручка та портсигар Євгена Коновальця, його посмертна маска, документи та світлини, пов’язані із похороном діяча у травні 1938 року в Роттердамі (Нідерланди).

Євген Коновалець – полковник Армії Української Народної Республіки, комендант Української Визвольної організації, голова Проводу українських націоналістів (1927), перший голова ОУН (з 1929 р., один із ідеологів українського націоналізму.

Каральні органи СРСР після знищення Симона Петлюри бачила в особі Євгена Коновальця свого головного противника. Висланий більшовиками терорист Павло Судоплатов підсунув полковникові пекельну машину, від вибуху якої 23 травня 1938 року в Роттердамі обірвалося життя борця за Україну.