У Києві експрацівниця винесла з Інституту біотехнологій небезпечні штами вірусу

У Києві прокуратура повідомила про підозру колишній співробітниці Державного науково-контрольного інституту біотехнологій, яка незаконно винесла з роботи флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці, що входить до переліку особливо небезпечних хвороб тварин.

Як передає Укрінформ, про це Києвська міська прокуратура повідомила у Телеграмі.

"Згідно з матеріалами слідства, колишня співробітниця інституту, будучи відповідальною особою за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, що зберігаються в колекції Національного центру штамів мікроорганізмів України, маючи доступ до таких штамів, з метою особистого збагачення незаконно винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці, що входить до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин, затверджених Кабінетом Міністрів України, а також до списку особливо небезпечних хвороб, визначених Міжнародним епізоотичним бюро", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, щоб приховати злочин, завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів.

"Тобто підозрювана умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу (зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу), не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала. Вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у побутовому холодильнику, де вони і були виявлені у ході обшуку", - повідомили в прокуратурі.

Своїми діями колишня працівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів на суму понад 111 тис. грн. Їй повідомлено про підозру за фактом привласнення небезпечних штамів вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів (ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Злочин викрили прокурори спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБ України.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 33-річному лікарю-стоматологу, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство 70-річної пацієнтки, на початку червня повідомили про підозру у ще одному замаху на вбивство - колишньої тещі.