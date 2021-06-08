Ще одна підозра: у Києві стоматолог намагався вбити колишню тещу

У Києві 33-річному лікарю-стоматологу, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство 70-річної пацієнтки, повідомили про підозру у ще одному замаху на вбивство - колишньої тещі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

Лікар підозрюється у вчиненні ще одного замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У прокуратурі нагадали, що у березні 2021 року стоматологу повідомили про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, у розбійному нападі на ще одну жінку, у крадіжці, шахрайстві на 400 тис. гривень та погрозі насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).

У ході досудового розслідування вказаних епізодів правоохоронці встановили причетність підозрюваного до ще одного особливо тяжкого злочину. У липні 2020 року чоловік на грунті тривалих неприязних стосунків здійснив замах на вбивство колишньої тещі шляхом створення умов, необхідних для настання дорожньо-транспортної пригоди.

"Реалізуючи злочинний задум, підозрюваний, достеменно знаючи, де працює потерпіла та на якому автомобілі вона пересувається, здійснив пошкодження гальмівного шлангу та системи газо-балонного обладнання, що у подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля. Однак бажаний для підозрюваного результат не настав, оскільки потерпіла під час руху на автомобілі зрозуміла, що гальмівна система несправна, у зв’язку з чим здійснила екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм", - повідомили у прокуратурі.

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Підозрюваному продовжили строк тримання під вартою. Досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні триває.

В прокуратурі зауважили, що на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження відносно цієї ж особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. У Дарницькому районному суді столиці - за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, у Броварському міськрайонному суді Київської області - за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 33-річному столичному лікарю-стоматологу повідомили про підозру у вчиненні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжці і шахрайстві у особливо великих розмірах.

За даними прокуратури, з травня 2019 року по вересень 2020 року ліак вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію про необхідний обсяг лікування. Таким чином зловмисник заволодів близько 400 тис. гривень своїх пацієнтів.

Крім того, стоматолог підозрюється у замаху на вбивство 70-річної громадянки шляхом під’єднання електричних дротів, які заздалегідь мав при собі, до електричного живлення напругою 220 Вт в електричному щитку, що розташований поряд з квартирою потерпілої.