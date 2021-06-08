Одеський університет заявив про спробу рейдерського захоплення території

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова заявив спробу рейдерського захоплення території.

Про це повідомляє пресслужба МОН, передає Укрінформ.

"Міністерство освіти і науки України тримає ситуацію щодо конфлікту на території ОНУ під постійним контролем та сприятиме університету у відстоюванні інтересів у правовому полі", - йдеться у заяві.

Рейдерське захоплення території ОНУ ім. І.І. Мечникова / Фото: Ніна Ляшонок

У МОН зазначили, що, за інформацією Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, здійснюється спроба незаконного захоплення території вишу. Зокрема, о 6 годині 8 червня на територію студмістечка університету за адресою: Шампанський провулок, 2, зламавши огорожу, в'їхали бульдозер та екскаватор у супроводі невстановлених осіб. Зазначається, що свого часу за цією адресою було демонтовано хімічну лабораторію ОНУ.

У травні 2019 року університет вже повідомляв про спробу рейдерського захоплення земельної ділянки. За інформацією ОНУ, в 2007 році рішенням Господарського суду Одеської області в приватну власність було передано будівлю лабораторії ФОЕТ (згідно з актом від 2005 року будівля знесена).

В ОНУ стверджували, що дізналися про існування цього рішення восени 2018 року, при перших спробах незаконного власника розпочати «освоєння території». Оформленням дозвільної документації на реконструкцію неіснуючого приміщення займалося ТОВ «Мега-СІТІ ХХ1».

За інформацією юридичного відділу ОНУ, фундамент, що послужив об'єктом судових розглядів, розташований на земельній ділянці, що належить університету на підставі Держакта про постійне користування земельною ділянкою та належить до земель, що входять в код УКЦВЗ 1.2.3. - «землі освіти».

В 2019 році адміністрація університету зверталася в поліцію, в прокуратуру Приморського району Одеси, ДАБК, Приморську райадміністрацію, міського голови.