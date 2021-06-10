У Харкові суд арештував чоловіка, який кинув гранату у групу людей

Червонозаводський райсуд Харкова взяв під варту без права застави чоловіка, який підірвав гранату, від вибуху якої постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

"Ухвалою судді Червонозаводського районного суду Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави 29-річному чоловіку, який підозрюється у замаху на вбивство при обтяжуючих обставинах та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між компанією молодиків та 29-річним чоловіком виник конфлікт, під час якого чоловік дістав із кишені гранату РГД-5, зірвав чеку та кинув під ноги молодикам.

Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро осіб, з них двоє підлітків 16 та 17 років, двоє 18-річних хлопців та 33-річний чоловік.

Постраждалі з осколковими пораненнями різної тяжкості доставлені у лікарню.

Чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня одного з постраждалих прооперували в Інституті загальної та невідкладної хірургії, його стан стабільний.

Ще трьох постраждалих віком 16, 17 і 18 років госпіталізовано до відділення політравми міської лікарні швидкої допомоги, а 18-річний постраждалий перебуває у міській лікарні №17. Стан усіх постраждалих задовільний.