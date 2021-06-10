У Харкові суд арештував чоловіка, який кинув гранату у групу людей
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Укрінформ.
"Ухвалою судді Червонозаводського районного суду Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави 29-річному чоловіку, який підозрюється у замаху на вбивство при обтяжуючих обставинах та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між компанією молодиків та 29-річним чоловіком виник конфлікт, під час якого чоловік дістав із кишені гранату РГД-5, зірвав чеку та кинув під ноги молодикам.
Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро осіб, з них двоє підлітків 16 та 17 років, двоє 18-річних хлопців та 33-річний чоловік.
Постраждалі з осколковими пораненнями різної тяжкості доставлені у лікарню.
Чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Як повідомляв Укрінформ, 8 червня одного з постраждалих прооперували в Інституті загальної та невідкладної хірургії, його стан стабільний.
Ще трьох постраждалих віком 16, 17 і 18 років госпіталізовано до відділення політравми міської лікарні швидкої допомоги, а 18-річний постраждалий перебуває у міській лікарні №17. Стан усіх постраждалих задовільний.