У Києві виявили за добу 216 хворих на COVID-19

У Києві за минулу добу виявили 216 хворих на коронавірус. Померли 6 людей.

Як передає Укрінформ, про це Міський голова Києва Віталій Кличко написав у Фейсбуці.

«216 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей. Всього за період пандемії в місті 5 142 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 210 303», – повідомив Кличко.

Зокрема, захворіли: 126 жінок віком від 18 до 96 років та 74 чоловіки віком від 21 до 95 років. А також 8 дівчаток віком від двох місяців до 17 років та 8 хлопчиків від одного до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 19 хворих на коронавірус, а також 57 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2 408 людей. Загалом коронавірус подолали 190 939 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 52, у Дніпровському – 28 та в Оболонському районі – 26 випадків», – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зареєстровано 1 785 випадків захворювання на COVID-19.