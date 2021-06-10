У столиці оновлюють дорогу між Оболонською та Набережно-Рибальською – обмежили рух

У Києві на вулиці Турівській до 23 липня частково обмежено рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КК «Київавтодор».

«На вул. Турівській розпочався середній ремонт. У зв’язку із цим на цій вулиці частково обмежено рух транспорту до 23 липня», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, дорожники оновлюють покриття на ділянці між вулицями Оболонською та Набережно-Рибальською.

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Під час ремонту рух на вулиці частково обмежено.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці з 7 червня до 25 липня на Чоколівському бульварі частково обмежено рух через ремонтні роботи.