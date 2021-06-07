Рух на проспекті Бандери частково перекрили через ремонт

У Києві до 20 липня на розвороті на проспекті Степана Бандери біля залізничної станції "Зеніт" через ремонтні роботи буде перекритий дорожній рух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва. “На проспекті розпочався масштабний ремонт розвороту біля залізничної станції "Зеніт" від вулиці Олени Теліги. Під час ремонту проїзд розворотом перекрито”, - йдеться у повідомленні. Водіям пропонують схему об’їзду: вул. О. Теліги – вул. О. Терьохіна – вул. Новокостянтинівська – розворот під шляхопроводом – вул. Новокостянтинівська – вул. С. Скляренка. Читайте також: На столичному Чоколівському бульварі з понеділка обмежать рух Також можна виконати розворот на просп. Оболонському біля станції метро "Почайна". Як повідомляв Укрінформ, у Києві через фестиваль "Французька весна" 11-12 червня обмежать рух транспорту на деяких вулицях.