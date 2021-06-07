«Французька весна»: в центрі Києва обмежать рух транспорту

11-12 червня на Софійській площі просто неба відбудеться 17-ий щорічний національний фестиваль «Французька весна в Україні».

Як передає Укрінформ, відповідну ініціативу Посольства Франції в Україні підтримано розпорядженням КМДА.

"У зв’язку із проведенням фестивалю 11-12 червня з 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку. Також буде внесено зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями, про що буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, КП «Київміськсвітло» доручено частково відключати зовнішнє освітлення з 7 до 12 червня із 20:00 до 23:00 на Софійській площі, вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської). Зокрема, для проведення монументальної світлової проєкції «Я – мрія…», створеної із використанням 3D-технологій.

Вуличні вистави, концерти класичної музики, кінопокази, фотовиставки, зустрічі із митцями та інтелектуальні дебати чекають цього разу на відвідувачів фестивалю не лише в Києві, а й у 7-ми великих обласних центрах України: Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Рівному та Харкові.

Уже традиційно київські глядачі матимуть змогу першими побачити новинки французького кіно завдяки програмі допрем’єрних показів як популярних, так і авторських стрічок різних жанрів.

Завдяки «Французькій весні в Україні» у Києві створено урбаністичні картини від найкращих муралістів Франції. У 2021 році до них приєднається митець Nelio, який створить мурал на факультеті інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Детальну програму всіх заходів можна переглянути за посиланням.