На столичному Печерську власник Lexus ножем вдарив водія евакуатора

У Києві правоохоронці встановлюють обставини дорожнього конфлікту на Печерську, внаслідок якого водій евакуатора отримав поранення.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, до правоохоронців надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на вул. Шота Руставелі.

За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля Lexus виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту та поїхав з місця події.

«Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілого. Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук та затримання особи зловмисника та встановлення всіх обставин інциденту», - ідеться в повідомленні.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня у Києві за фактом конфлікту зі стріляниною на Печерську поліцейські розпочали кримінальне провадження.