У центрі Києва сталася стрілянина

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту зі стрільбою на столичному Печерську.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

“За попередньою інформацію, на вулиці Глазунова між чоловіками стався конфлікт, під час якого один із учасників здійснив декілька пострілів вгору. Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників події. На місці працює слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції”, - йдеться у повідомленні.

Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення необхідних першочергових слідчих дій цій події буде надана правова кваліфікація.