На Полтавщині чоловік стріляв у поліцейських – зловмисника відправили у СІЗО

Правоохоронці затримали мешканця Кременчука Полтавської області, який стріляв у працівників поліції з вікна квартири.

Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Укрінформ.

«Уночі працівники Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про обстріл поліцейських у місті Кременчук, які відпрацьовували виклик щодо конфліктної ситуації в одному з нічних закладів міста. Невідома особа з вікна багатоповерхівки поцілила у двох правоохоронців при виконанні», - поінформували правоохоронці.

Тож на місці події оперативники внутрішньої безпеки поліції та працівники Кременчуцького райуправління поліції встановили квартиру, звідки стріляли, та особу зловмисника. Як уточнюється, стрільцем виявився 38-річний місцевий мешканець, який проживав спільно з неповнолітньою донькою.

У минулому цей чоловік був судимий за браконьєрство та крадіжку з проникненням в приміщення.

За фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення та процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури правоохоронці провели невідкладний обшук у оселі зловмисника, у результаті якого було виявлено та вилучено напіврозібраний пневматичний пістолет, а у подвір’ї будинку - газовий балон та магазин, які чоловік викинув у вікно, щоб позбутися доказів.

Наразі слідчі Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини оголосили фігурантові про підозру за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Окрім того, за результатами медобстеження було встановлено, що на момент стрілянини зловмисник перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПКУ та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вчинені дії йому може загрожувати обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялося, на Вінниччині слідчі оголосили про підозру мешканцю області, який погрожував убивством поліцейським.