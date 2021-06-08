Огорожу біля Верховної Ради прибиратимуть у непленарні тижні

Огорожу біля будівлі Верховної Ради на площі Конституції прибиратимуть у непленарні парламентські тижні.

Про це у Фейсбуці повідомила заступник Голови ВР Олена Кондратюк, передає Укрінформ.

“Ми продовжуємо відкривати Раду там, де є можливість це зробити. Тож більше ніякої огорожі на площі Конституції у несесійні тижні. Її виставлятимуть з міркувань безпеки лише під час пленарних засідань”, - зазначила Кондратюк.

За її словами, відтепер кожен охочий зможе “підійти до Ради ближче... роздивитися, що тут є на центральному вході, походити між колонами, зробити селфі на головних сходах країни, які були свідками видатних подій в історії незалежної України”.

Як повідомлялося, віцеспікер Олена Кондратюк неодноразово наголошувала на необхідності зробити парламент більш відкритим для людей. Зокрема, минулого тижня з її ініціативи були зняті штори з вікон ВР.

Фото facebook.com/kondratiukolena