Кличко пояснив, чим українські автобуси поступаються білоруським МАЗам

Закупівля автобусів виробництва мінського заводу МАЗ для Києва почалася ще до політичного загострення в Білорусі.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав Віталій Кличко, передає Укрінформ.

«Вони вже закуплені, і багато років ми їх закуповували. Мінські автобуси по якості… Двигун – «Мерседес», коробка – французьке «Пежо», тобто всі складові європейські, відповідають всім нормам, сучасні. І на тендерах найкращу ціну і якість вони демонструють», – пояснив мер Києва.

Він констатував, що політична ситуація в Білорусі змінилася. Але, за словами міського голови, ці закупівлі здійснювалися ще до політичного загострення.

«Я розумію, що ми повинні підтримувати вітчизняного виробника, але у нас вимоги до вітчизняного виробника: будь ласка, якість! Це вкрай важливо. Ми можемо купити, але якщо вони не будуть їздити, а будуть ремонтуватися, навіть нові, то це не дуже добре», – наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що рішення КМДА закупити в лізинг 200 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників не є конкурентним і суперечить національним інтересам.

У Білорусі в серпні 2020 року розпочалися масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовував проти незгодних жорстокі репресії.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.