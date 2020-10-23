В уряді розкритикували закупівлю Києвом білоруських автобусів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважає, що рішення КМДА закупити в лізинг 200 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників не є конкурентним і суперечить національним інтересам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністерство категорично не підтримує рішення Київської міської державної адміністрації про закупівлю в лізинг 200 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників. Такий підхід, наголошують у Мінекономіки, є дискримінаційним, суперечить національним інтересам та принципам вільної прозорої конкуренції.

З огляду на те, що органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про здійснення закупівель, Мінекономіки вже опрацьовує питання врегулювання на законодавчому рівні унеможливлення повторювання такої ситуації. До напрацювання можливих механізмів будуть залучені профільні асоціації та учасники ринку.

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Мінекономіки впевнено, що усі закупівлі мають здійснюватися виключно із дотриманням принципів відкритості та добросовісної конкуренції серед учасників. В умовах пандемії та економічної нестабільності, зазначають у міністерстві, коли весь світ притримується принципів здорового протекціонізму, такі ситуації є неприпустимі. Мінекономіки буде й надалі відстоювати підтримку національних виробників та чесну конкуренцію, зокрема, й у сфері закупівель міського транспорту.

Як повідомлялось, Київ вже отримав 50 нових автобусів від білоруського заводу МАЗ. Вони вже здійснюють маршрути містом. Ще 150 автобусів столиця має отримати до кінця року. Їх Київ купив на умовах лізингу.