У КМДА кажуть, що реконструкцію Бортницької станції роблять відповідно до міжнародної угоди

У Києві реконструкція Бортницької станції аерації здійснюється відповідно до міжнародної угоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Проєкт «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» виконується відповідно до міжнародної угоди між урядом України та урядом Японії та під наглядом генпідрядника - японської компанії JICA», - ідеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що у червні 2015 року між урядами України та Японії була підписана Кредитна угода для залучення коштів на реконструкцію Бортницької станції аерації на пільгових умовах від японської компанії JICA. Зазначається, що це найбільший інфраструктурний проєкт України в сфері житлово-комунального господарства.

«Кредит надається на суму 108 млрд єн. Умови кредитування: 0,1% річних на термін 40 років, з 10-річним пільговим періодом. При цьому вартість обладнання та послуг, що будуть закуповуватись з Японії, має складати не менше ніж 30% від загальної вартості проєкту. Консультант 1 та Консультант 2 є японськими компаніями вибраними на конкурсних засадах згідно Правил та процедур JICA, а генпідрядник - юридична особа з японською часткою не менше 50%+1», - наголосили в пресслужбі.

Замовником проєкту виступає ПрАТ «АК «Київводоканал». «Розпорядники коштів державного бюджету - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Київська міська державна адміністрація. Кредитор - уряд Японії. Міжнародна фінансова установа кредитора - JICA. Позичальники по кредиту - Кабінет Міністрів України. Субпозичальник - ПрАТ «АК «Київводоканал», - повідомили в КМДА.

Зазначається, що Україна взяла на себе перелік зобов’язань за проєктом, зокрема підготовку будівельного майданчика загальною площею 35 га, що виконані станом на грудень 2018 року.

У червні 2018 року японським консорціум у складі компаній NipponKoeiCo., Ltd., TEC InternationalCo., Ltd. та NihonSuikoSekkeiCo., Ltd розпочато тендерний супровід проєкту.

«З березня до листопада 2019 року Київводоканалом проводилась процедура закупівлі робіт (вибору генпідрядної організації). Київводоканал та японський Консультант за погодженням з JICA були вимушені достроково завершити процедуру закупівлі у зв’язку з тим, що останнім було виявлено невідповідності критеріям тендерної документації», - сказано в повідомленні.

У травні 2020 року було оголошено повторну процедуру закупівлі робіт.

У КМДА зазначають, що через складну ситуацію, пов’язану з COVID-19, на прохання учасника та JICA прийнято спільне рішення представників Міністерства фінансів України, JICA та Київводоканалу подовжити термін подачі пропозицій до 29 січня 2021 року.

У лютому 2021 року відбулось відкриття технічної частини тендерної пропозиції, початок оцінювання, а у березні - фінансової частини, після чого розпочалось оцінювання пропозицій.

«Технічна частина відповідала вимогам тендерної документації проєкту, а от за результатами перевірки фінансової частини пропозиції було визначено, що її ціна значно перевищує очікувану розрахункову вартість проєкту, підтверджену на етапі розробки робочої документації японським консультантом 1. Тому товариством заплановано проведення цінових переговорів з учасником з метою зменшення вартості пропозиції», - ідеться в повідомленні.

У КМДА зауважують, що кошти, які надаються JICA - це кредит, а отже його необхідно буде повертати. Зазначається, що триває робота для зниження вартості та подовження процедури визначення японської генпідрядної організації.

«Безпосереднє виділення коштів на будівельні роботи здійснюватиметься уповноваженим японським банком після підписання контракту із японською генпідрядною організацією. Місце проведення розрахунків - територія Японії», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання РНБО 4 травня заслухали інформацію про стан водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою, зокрема, йшлося про реконструкцію Бортницької станції аерації та забезпечення якісною питною водою південних регіонів України.