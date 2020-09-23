Реконструкція Бортницької станції: нові насоси очищатимуть половину каналізацій Києва

Столична влада здійснює підготовку до реконструкції Бортницької станції аерації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Цей проєкт реалізовує держава, і сьогодні столиця бере активну участь у підготовці до реконструкції станції аерації. Вже відведені необхідні майданчики для будівництва та здійснення попередніх робіт", - сказав Кличко.

За його словами, за рахунок бюджету столиці та Державного фонду регіонального розвитку триває будівництво нової насосної станції першого підйому.

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"Вона буде збирати майже половину каналізаційних стоків столиці для подальшого їх транспортування на очисні споруди Бортницької станції аерації. Вартість цього проєкту понад 500 млн грн. На сьогодні виконали більшу частину робіт і завершити будівництво насосної станції планують у грудні 2021 року", - розповів мер.

Як повідомлялося, Бортницька станція аерації в м. Києві (БСА) – єдина станція очищення стічних каналізаційних вод у Києві, що обслуговує не тільки столицю, а й населені пункти Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Погреби, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне).

Станція складається з 3-х блоків: перший зведено у 1964, другий – у 1975, третій – у 1986. Наразі рівень зношеності обладнання та будівель становить 80%.

У червні 2015 року між урядами України та Японії була підписана кредитна угода для залучення коштів на реконструкцію БСА на пільгових і вигідних для України умовах від JICA.

Замовником проєкту виступає ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал». Розпорядники коштів державного бюджету – Мінрегіон та КМДА. Міжнародний партнер – уряд Японії. Кредитор від уряду Японії – Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Позичальники з кредиту – Кабінет міністрів України. Субпозичальник – ПАТ «АК «Київводоканал».