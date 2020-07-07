Київводоканал обирає генпідрядника реконструкції Бортницької станції

Акціонерна компанія «Київводоканал» провела передтендерну зустріч в рамках обрання генпідрядника з проєкту реконструкції Бортницької станції аерації.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«У рамках тендерної процедури закупівлі робіт (обрання генерального підрядника, який буде виконувати роботи з реконструкції Бортницької станції аерації) у Київводоканалі 7 липня було проведено передтендерну зустріч. На заході були присутні учасники конкурсу (представники японських компаній), японський Консультант, представники Міністерства фінансів України, Укрексімбанку, посольства України у Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, враховуючи обставини, які склалися через карантин, більшість учасників не змогли відвідати зустріч особисто, тож спілкування відбувалось у форматі телеконференції на платформі Zoom. Під час зустрічі було презентовано проєкт реконструкції БСА, роз`яснено основні вимоги тендерної документації та процедурні моменти. Учасникам було запропоновано в подальшому відвідати Бортницьку станцію аерації: ознайомитись з об`єктом реконструкції, оглянути поточний стан та поставити питання щодо формування тендерної пропозиції, поінформували в пресслужбі.

«На підготовку тендерної пропозиції виділено 4 місяці, відповідно до існуючого графіку, 6-го листопада поточного року буде останній термін для подання тендерних пропозицій. Потім ми матимемо півтора місяці для оцінки технічних пропозицій, після цього, на другій стадії відбору, буде оцінюватись фінансова складова пропозицій», - зазначив директор Дирекції з реконструкції БСА Олег Лисюк.

У компанії нагадали, що вперше процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт за проектом за реконструкції БСА за правилами Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) було розпочато в березні 2019 року. Але за результатами проведеної японським консультантом та Київводоканалом технічної оцінки отриманої пропозиції претендент був визнаний таким, що не відповідає критеріям.

«Ми сподіваємося, що цього разу учасники підготують документацію більш якісно, адже ми надали вичерпні роз`яснення щодо вимог до формування тендерної пропозиції та акцентували увагу на помилках, які були допущені у рамках попередньої процедури закупівлі», - додав Лисюк.

Генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» Дмитро Новицький відзначив, що обладнання, яке буде встановлено під час реалізації проєкту, підвищить ефективність роботи станції, зменшить використання електроенергії, мінімізує негативний вплив на навколишнє природне середовище.

«Реконструкція Бортницької станції аерації - наймасштабніший інфраструктурний проєкт житлово-комунального господарства Києва та й України в цілому. Це один з найголовніших пріоритетів нашої компанії. У результаті комплексної реконструкції якість очищення стічних вод буде відповідати вимогам директив Євросоюзу, а також буде вирішено проблему розповсюдження неприємного запаху у Дарницькому районі Києва», - заявив Новицький.

Як повідомлялося, Бортницька станція аерації в м. Києві (БСА) – єдина станція очищення стічних каналізаційних вод у Києві, що обслуговує не тільки столицю, а й населені пункти Київської області (Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Щасливе, Чабани, Коцюбинське, Погреби, Новосілки, Софіївська та Петропавлівська Борщагівка, Гатне).

Станція складається з 3-х блоків: перший зведено у 1964, другий – у 1975, третій – у 1986. Наразі рівень зношеності обладнання та будівель становить 80%.

У червні 2015 року між урядами України та Японії була підписана кредитна угода для залучення коштів на реконструкцію БСА на пільгових і вигідних для України умовах від JICA.

Замовником проєкту виступає ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал». Розпорядники коштів державного бюджету – Мінрегіон та КМДА. Міжнародний партнер – уряд Японії. Кредитор від уряду Японії – Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Позичальники з кредиту – Кабінет міністрів України. Субпозичальник – ПАТ «АК «Київводоканал».