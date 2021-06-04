На Андріївському узвозі з’явиться сквер імені Василя Сліпака

Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричева Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака.

Як повідомляє пресслужба КМДА, про це зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час засідання комісії, передає Укрінформ.

«Присвоєння скверу імені цієї видатної людини, фактично, формальність, оскільки громада міста давно висловилася про бажання створення цього скверу. Він вже став одним із центрів культурно-мистецького життя столиці, де свої кращі твори презентують українські артисти», – зазначила Хонда.

Крім цього, комісія присвоїла нові назви одній вулиці та двом площам:

- проїзду від вулиці професора Підвисоцького до житлового комплексу «Новопечерські Липки» у Печерському районі назву «вулиця Миколи Костомарова»;

- безіменній площі на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі назви «Кловська площа»;

- безіменній площі на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі назви «площа Відрадна».

Члени комісії також підтримали перейменування низки вулиць та провулків:

- перейменування вулиці Академіка Кржижановського у Святошинському районі на вулицю Омеляна Пріцака;

- перейменування провулку Бабушкіна у Шевченківському районі на провулок Сеньківський;

- перейменування вулиці Кайсарова у Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Холодноярську;

- перейменування вулиці Крайньої у Деснянському районі на вулицю Осипа Мандельштама;

- перейменування вулиці Радгосп «Совки» у Солом’янському районі на вулицю Пронівську;

- перейменування провулку Радищева у Солом’янському районі на провулок Юрія Матущака;

- перейменування вулиці Саратовської у Шевченківському районі на бульвар Павла Вірського;

- перейменування вулиці Павла Вірського у Деснянському районі на вулицю Анатолія Авдієвського;

- перейменування провулку Валентини Терешкової 2-го у Дарницькому районі на провулок Христини Алчевської.

Також, комісія підтримала присвоєння дитячій школі мистецтв № 5 Оболонського району імені видатного українського хормейстера та диригента, Героя України, народного артиста України, професора Льва Миколайовича Венедиктова. А школі № 29 І-ІІІ ступенів Оболонського району м. Києва імені видатного полководця, військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.

Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний «Міф».

Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року. Але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.

Фото: zeft.in.ua