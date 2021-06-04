У «Київтеплоенерго» знову прийшли податківці та прокуратура

Працівники Печерської окружної прокуратури разом із податковою міліцією прийшли до КП «Київтеплоенерго», щоб отримати документи на підтвердження взаємовідносин із окремими контрагентами підприємства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У комунальному підприємстві зазначили, що кримінальне провадження не стосується безпосередньо діяльності КП «Київтеплоенерго». Підприємство надає необхідні матеріали та співпрацює зі слідством", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що КП «Київтеплоенерго» в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Документи, які цікавлять правоохоронців, стосуються діяльності посадових осіб підрядних та субпідрядних організацій – податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагентів.

Як повідомлялося, у травні працівники прокуратури та податкова міліція приходили до КП «Київтеплоенерго», аби отримати інформацію у провадженні щодо одного з контрагентів.

Також 20 травня обшуки проходили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

12-13 травня правоохоронці провели обшуки в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особисто на нього.