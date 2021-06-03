Прокуратура вимагає повернути садибу Терещенків Києву

Столична прокуратура через суд вимагає повернути об’єкт культурної спадщини - садибу Терещенків, що розташована на бульварі Тараса Шевченка у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає розірвання інвестиційного договору та повернення територіальній громаді об’єкта культурної спадщини – садиби Терещенків, розташованого на бульварі Тараса Шевченка у Києві”, - ідеться у повідомленні.

Встановлено, що ця будівля, споруджена у 1874-1875 роках за проєктом архітектора Краузе у стилі неоготика, є пам’яткою архітектури місцевого значення. В особняку у різний час в період 1879-1903 років проживав відомий меценат Терещенко.

У 2007 році садибу, площа якої становить понад 1000 кв. м, передали приватному товариству за інвестиційним договором, у тому числі з умовою провести реставрацію пам’ятки.

“Разом з цим, майже 15 років будівля знаходиться у занедбаному стані, руйнується, що може призвести до її фактичного знищення”, - зазначають у прокуратурі.

Крім того, у 2008 році між структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації та приватним товариством укладено нікчемні угоди, якими пам’ятку фактично передано у приватну власність поза приватизаційною процедурою.

За таких обставин, Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання інвестиційного договору та повернення садиби Терещенків територіальній громаді міста Києва.

Наразі судом відкрито провадження у цій справі.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня уряд змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостиний двір (за проєктними матеріалами архітектора Руска, 1809 р.)» у м. Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери.

Це рішення уряду сприятиме збереженню та популяризації культурної спадщини національного значення. Зокрема, дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління МКІП, а відтак – почати протиаварійні та реставраційні роботи.