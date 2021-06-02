У Головному інформаційно-обчислювальному центрі прокоментували обшук

У комунальному підприємстві “Головний інформаційно-обчислювальний центр” зазначають, що об’єктивна причина здійснювати обшук саме у підприємстві була відсутня.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

"Сьогодні, 2 червня, у приміщеннях, що використовуються КП «ГІОЦ», Державна фіскальна служба під керівництвом Київської міської прокуратури провела обшуки. При цьому, дозвіл надано на проведення обшуку з метою відшукування фінансово-господарської документації по ТОВ «ГЕРЦ» та ТОВ «ФК ГЕРЦ», а в мотивувальній частині ухвали взагалі фігурують обставини кримінального провадження щодо ПП «ТЕЙКІТ», яке зареєстроване в м. Одесі, вул. Велика Арнаутська, 18», – ідеться у повідомленні.

Тож, як зазначають у комунальному підприємстві, об’єктивна причина здійснювати обшук саме у КП «ГІОЦ» була цілком відсутня.

На комунальному підприємстві зауважили, що процедуру збирання доказів також було порушено. «Адже згідно з вимогами КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про проведення обшуку. А до КП «ГІОЦ» із тимчасовим доступом до речей та документів не звертались», – повідомили у КП «ГІОЦ».

Крім того, як зазначили у комунальному підприємстві, ухвалу видано з порушенням територіальної підсудності, оскільки Головне управління ДФС у м. Києві розташоване за адресою: вул. Шолуденка, 33/19, Шевченківський район, м. Київ.

Як наголошують у КП «ГІОЦ», візит ДФС був обумовлений заявами КП «ГІОЦ» до ГУ СБУ по м. Києву та області стосовно втручання ТОВ «ГЕРЦ» в роботу Е-квитка (листопад-грудень 2020 року), а також до ГУ НП України щодо втручання в роботу Е-квитка та ЖКГ (травень 2021 року). У зв’язку з чим ведуться реальні слідчі дії за заявами саме КП «ГІОЦ» щодо протиправних дій «ГЕРЦ».

У комунальному підприємстві висловили сподівання, що Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України та Вища рада правосуддя вживатимуть необхідні дії для реагування відповідно до поданих заяв.

Як повідомлялося, співробітники Київської міської прокуратури і Державної фіскальної служби 2 червня проводять обшуки в офісі комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр” у столиці.

Зазначається, що слідчі дії проходять у рамках розслідування кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.