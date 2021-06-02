У Головному інформаційно-обчислювальному центрі столиці проходять обшуки

Співробітники Київської міської прокуратури та Державної фіскальної служби проводять обшуки в офісі комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр” у столиці.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що слідчі дії проходять у рамках розслідування кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

“За адресою КП «ГІОЦ» проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія – у період 2019-2020 років - надавала телекомунікаційні послуги КП «ГІОЦ». При цьому вказане підприємство, використовуючи грошові кошти КП «ГІОЦ» у сумі понад 10 млн гривень, нібито замовляло зазначені послуги у підприємства з ознаками фіктивності.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) ККУ.

Як повідомлялося, КП «Головний Інформаційно-обчислювальний центр» засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Основний вид діяльності: оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з цим діяльність.