У Києві запрацювали пункти вакцинації для освітян

У столиці запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти міста Києва вакциною Pfizer, які надало Міністерство охорони здоров’я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на першого заступника голови КМДА Микола Поворозник.

«У кожному районі визначено навчальні заклади, де проводять вакцинацію. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодили процес вакцинації у центрах. Вакцинальні бригади вже розпочали проводити щеплення», – сказав Поворозник.

Він зазначив, що наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані у всіх районах столиці.

За його словами, працівників освітніх закладів попередньо запрошують на вакцинацію.

«Для того, щоб вакцинувати працівників освітнього колективу керівнику закладу необхідно подати дані про охочих щепитися до районного відділу освіти. Після цього їх телефоном запросять на конкретний день на вакцинацію», – додав столичний чиновник.

Як повідомляв Укрінформ, з початку кампанії з вакцинації проведено 1 180 402 щеплення. Вакциновано 1 047 896 осіб, з них отримали першу дозу 1 047 894 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 132 058 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

29 травня у Києві, Львові та Одесі розпочали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19.