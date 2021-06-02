У Києві перевірили кіоски «Преса» та розкладки: українською - лише 11% видань

У Києві 11% від загальної кількості друкованих медіа представлені українською мовою.

Як передає Укрінформ, такі дані показав моніторинг реального стану частки друкованих медіа державною мовою, повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці.

"У ході моніторингу було проаналізовано друковану продукцію, доступну для візуалізації, у 20 точках продажу у різних районах міста Києва. Із них 8 кіосків «Преса» та 12 розкладок на станціях метро, у супермаркетах та інших публічних місцях. Кількість охоплених одиниць продажу – 1840, із них представлених державною мовою – 197, що становить 11% від загальної кількості. Решта представлених одиниць (1,643) видані російською мовою, що становить 89% від загальної кількості", - написав Кремінь.

Він зазначив, що серед представленого асортименту переважає журнально-газетна друкована продукція (журнали за тематикою – дача і город, кулінарія, мода, дитячі журнали, рукоділля, розважальні; газети – новини, реклама, телепрограми, здоровий спосіб життя тощо). За його словами, основну частину україномовних видань становлять видання для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (розмальовки, початкова математика та ін). Рідше трапляються книжкові та журнальні видання і газети.

Кремінь додав, що моніторинг здійснювався шляхом фотофіксації та аналізу кількості друкованих ЗМІ, представлених українською мовою, на точках продажу. Предметом особливої уваги та фіксації було співвідношення кількості друкованих ЗМІ, виданих українською та іншими, крім державної, мовами, на одну точку продажу.

“Відповідно статті 25 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, яка набуває чинності із 1 січня 2022 року, друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою, а у кожному місці розповсюдження друкованих медіа їх частка державною мовою має становити не менше 50%”, - нагадав він.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість норм набула чинності 16 липня 2019 року.