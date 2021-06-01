У столичному провулку Патона на день перекриють рух транспорту
Карта
Укрінформ
У зв'язку з ремонтними роботами у провулку Патона 1 червня з 08:00 до 17:00 перекриють рух транспорту.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КМДА з посиланням на Київавтодор.
«Дорожники планують влаштувати верхній шар покриття. Схема об'їзду: вул. Я. Івашкевича - вул. Вишгородська - вул. Западинська», - зазначається в повідомленні.
Уточнюється, що роботи будуть виконувати за сприятливих погодних умов.
Як повідомляв Укрінформ, у столиці з 2 червня до 15 серпня закриють рух на лінії швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».