У столичному провулку Патона на день перекриють рух транспорту

У зв'язку з ремонтними роботами у провулку Патона 1 червня з 08:00 до 17:00 перекриють рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КМДА з посиланням на Київавтодор.

«Дорожники планують влаштувати верхній шар покриття. Схема об'їзду: вул. Я. Івашкевича - вул. Вишгородська - вул. Западинська», - зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що роботи будуть виконувати за сприятливих погодних умов.

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Як повідомляв Укрінформ, у столиці з 2 червня до 15 серпня закриють рух на лінії швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».